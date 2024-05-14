وظائف خالية بسلسلة سعودي سوبر ماركت لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت سلسلة سعودي سوبر ماركت عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام لجميع المؤهلات، للعمل بفروع مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع الخامس والتجمع الأول والشيخ زايد والسادس من أكتوبر، ونستعرض الآن على الخليج 365 شروط وكيفية التقدم للوظائف كالتالي:-

وظائف سعودي سوبر ماركت

مطلوب كاشير. مطلوب مراقب امن. مطلوب محضر طلبات. مطلوب بائع ممرات. مطلوب بائع ثلاجة. مطلوب جزار. مطلوب بقال. مطلوب سماك. مطلوب بائع فكهاني – مساعد. مطلوب مسئول استلامات. مطلوب عامل مخزن. مطلوب عامل نظافة. مطلوب طيار. مطلوب شيفات سخن. مطلوب فني تبريد. مطلوب فني كهرباء. مطلوب فني تكييف. مطلوب خدمة عملاء. مطلوب مراقب مخزون.

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، والوظائف متاحة لجميع المؤهلات، ويشترط تقديم موقف واضح من التجنيد، وتوفر الشركة للراغبين مرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية ومكافئات سنوية.

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كيفية التقديم على الوظائف:

ولمن يرغب في التقدم للوظائف المعلنة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالاستمارة التالية “وظائف سوبر ماركت سعودي“.