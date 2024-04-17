تعرض له محمود كهربا في مباراة الأهلي والزمالك.. ما أسباب حدوث الدوار المفاجئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعرض لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، لحالة من الدوار عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس.

وطلب كهربا من زملائه في الملعب مساعدته عقب انتهاء اللقاء ملوحا بيده، في إشارة إلى الشعور بحالة من الدوار قبل أن يسقط على أرض الملعب ويتدخل الجهاز الطبي للأهلي لإسعافه، لكن ما أسباب حدوث الدوار؟.

ما هو الدوار؟

الدوار هو إحساس بعدم التوازن، إذا كنت تعاني من نوبات الدوار هذه، فقد تشعر وكأنك تدور أو أن العالم من حولك يدور.

الأسباب

وبحسب webmd ، فحدوث الدوار له أسباب عديدة، ومن بينها اضطرابات الأذن الداخلية ودوار الحركة والآثار الجانبية للأدوية، وكذلك قد يكون السبب مشكلة صحية، مثل ضعف الدورة الدموية.

تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

BPPV.

هذه الأحرف الأولى ترمز إلى الدوار الموضعي الانتيابي الحميد، ويحدث عندما يتم إزاحة جزيئات الكالسيوم الصغيرة (القنوات) من موقعها الطبيعي وتتجمع في الأذن الداخلية.

ترسل الأذن الداخلية إشارات إلى الدماغ حول حركات الرأس والجسم بالنسبة للجاذبية، يساعدك على الحفاظ على توازنك.

يمكن أن يحدث دوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV) دون سبب معروف وقد يرتبط بالعمر.

مرض منيير.

هذا هو اضطراب في الأذن الداخلية يُعتقد أنه ناجم عن تراكم السوائل وتغير الضغط في الأذن. يمكن أن يسبب نوبات من الدوار مع طنين الأذنين وفقدان السمع .

التهاب العصب الدهليزي

هذه مشكلة في الأذن الداخلية ترتبط عادةً بالعدوى (الفيروسية عادةً)، تسبب العدوى التهابًا في الأذن الداخلية حول الأعصاب المهمة لمساعدة الجسم على الشعور بالتوازن

في حالات أخرى، قد يرتبط الدوار بما يلي:

إصابة في الرأس أو الرقبة

مشكلات في الدماغ مثل السكتة الدماغية أو الورم

بعض الأدوية التي تسبب تلف الأذن

صداع نصفي

الأعراض

غالبًا ما يحدث الدوار بسبب تغيير في وضع رأسك.

عادة ما يصف الأشخاص الذين يعانون من الدوار الشعور كما يلي:

الدوران

التأرجح

عدم الإتزان

تشمل الأعراض الأخرى التي قد تصاحب الدوار ما يلي:

الشعور بالغثيان

القيء

حركات العين غير الطبيعية أو الرجيج (رأرأة)

الصداع

التعرق

طنين في الأذنين أو فقدان السمع

يمكن أن تستمر الأعراض من بضع دقائق إلى بضع ساعات أو أكثر وقد تظهر وتختفي.

علاج الدوار

يعتمد علاج الدوار على سببه، وفي كثير من الحالات، يختفي دون أي علاج، وذلك لأن عقلك قادر على التكيف، جزئيًا على الأقل، مع تغيرات الأذن الداخلية، معتمدًا على آليات أخرى للحفاظ على التوازن.

بالنسبة للبعض، العلاج ضروري وقد يشمل:

إعادة التأهيل الدهليزي

هذا نوع من العلاج الطبيعي يهدف إلى المساعدة في تقوية الجهاز الدهليزي.

وظيفة الجهاز الدهليزي هي إرسال إشارات إلى الدماغ حول حركات الرأس والجسم بالنسبة للجاذبية.

الدواء

في بعض الحالات، يمكن إعطاء الدواء لتخفيف الأعراض مثل الغثيان أو دوار الحركة المرتبط بالدوار.

إذا كان الدوار ناتجًا عن عدوى أو التهاب، فقد تقلل المضادات الحيوية أو الستيرويدات من التورم وتعالج العدوى.

بالنسبة لمرض منيير، يمكن وصف مدرات البول (حبوب الماء) لتقليل الضغط الناتج عن تراكم السوائل.

إذا كان سبب الدوار هو مشكلة كامنة أكثر خطورة، مثل ورم أو إصابة في الدماغ أو الرقبة، فإن علاج هذه المشكلات قد يساعد في تخفيفه.

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