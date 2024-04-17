تناول كوب من هذا المشروب يخفض الكوليسترول ويقي من النوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع الكوليسترول في الدم هو حالة تتميز بوجود جزيئات دهنية تتراكم على جدران الشرايين وتشكل البلاك.

ومع زيادة اللويحات بمرور الوقت، يزداد خطر انسداد الشرايين التي يمكن أن تسبب الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وعندما يتواجد الكوليسترول الضار على جدران الشرايين يتم إطلاق المواد الالتهابية في الجسم التي تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وقد يساهم "الشاي الأخضر" في خفض الكوليسترول في الدم، وذلك بفضل احتوائه على مركب "الكاتشين".

ويتم نقل الكوليسترول في الدم عن طريق نوعين مختلفين من البروتين HDL ، وغالبا ما يطلق عليه الكوليسترول الجيد، لأنه يساعد على تخليص الجسم من الكوليسترول الضار.

وارتفاع الكوليسترول ناتج بشكل رئيسي عن تناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف وزيادة الوزن والتدخين وشرب الكحول.

ويمكنك خفض الكوليسترول عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة المزيد من التمارين.

لذا يوصي الأطباء بالذهاب إلى الطبيب لفحص مستويات الكوليسترول لديك بانتظام.

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