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عدن - ياسمين التهامي - كنز الفقراء.. فاكهة تساعد على تنظيف القولون وتنظيم مستويات سكر الدم وخفض ضغط الدم المرتفع والقضاء على الإمساك وفوائد أخرى مذهلة !

يعتبر التين الشوكى من أكثر الفواكه الصيفية الرخيصة التى لها فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان لما تحتويه من الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف ومضادات الأكسدة ولذلك يلقب بفاكهة "الغلابة".

ما هو التين الشوكي؟

التين الشوكي هو نوع من أنواع الفواكه تنمو ثماره على أطراف ألواح صنف معين من أشجار الصبار (Nopales cacti)، ويضم هذا الصنف من الصبار أكثر من 200 نوع مختلف بعضها لا تصلح ثماره للاستهلاك البشري.

لثمار التين الشوكي شكل أسطواني، وتحتوي القشرة الخارجية للثمار على القليل من الشوك، ويكون لون قشرة ولب التين الشوكي أخضر في البداية، ومع نضج الثمار يتغير لون اللب من الداخل إلى تدرجات اللونين الأصفر والأحمر.

إن مذاق التين الشوكي أشبه بمزيج بين مذاق كل من البطيخ وتوت العليق، أما رائحته فهي أقرب ما تكون إلى الخيار،

فوائد التين الشوكي الصحية

إليك قائمة بأهم الفوائد التين الشوكي المحتملة في ما يأتي:

1. تنظيم مستويات سكر الدم

قد يكون للتين الشوكي تأثير إيجابي على مستويات سكر الدم، إذ وجد أن تناول ثمار التين الشوكي قد يساعد على الاتي:

خفض مستويات سكر الدم بمعدلات تتراوح بين 17 - 48%.

خفض فرص الإصابة بمرض السكري.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

بسبب احتواء ثمار التين الشوكي على كمية عالية نسبيًا من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المختلفة فإن تناول التين الشوكي بانتظام قد يعود بفوائد عديدة على الجهاز الهضمي، إذ قد يساعد التين الشوكي على الاتي:

تنظيف القولون وتحسين صحته.

الوقاية من الإمساك، وتنظيم عمليات الهضم والإخراج.

خفض فرص الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل: سرطان القولون، وقرحة المعدة.

3. تحسين صحة القلب والشرايين

بسبب غنى التين الشوكي بالبوتاسيوم والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى الهامة لجهاز الدوران، فإن من فوائد التين الشوكي عند تناوله بانتظام قد يساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، إذ قد تساعد العناصر المذكورة على الاتي:

خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم، سواء الوراثي أم المكتسب.

خفض ضغط الدم المرتفع.

الوقاية من حدة الأعراض المرافقة لبعض أمراض القلب.

ويعد ضغط الدم المرتفع والكولسترول المرتفع من العوامل التي قد ترفع من فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل: تصلب الشرايين.

4. تقوية المناعة

من فوائد التين الشوكي المساعدة على تقوية مناعة الجسم، ويعزى ذلك غالبًا لاحتواء التين الشوكي على كميات عالية نسبيًا من فيتامين ج وفيتامين هـ، بالإضافة لمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد على الاتي:

تخليص الجسم من السموم.

تحسين عمليات الأيض.

الوقاية من تأثير الشوارد الحرة.

تحفيز إنتاج كريات الدم البيضاء.

5. تقوية العظام والأسنان

تعد ثمار التين الشوكي ثمارًا مضادة للالتهاب وللعدوى بطبيعتها، إذ تحتوي على مركبات كيميائية قد تساعد على الوقاية من الالتهابات التي قد تصيب العضلات أو العظام نتيجة الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل أو نتيجة ممارسة الرياضة.

لذا ونظرًا لأن مرض هشاشة العظام هو مرض التهابي بطبيعته فإن تناول التين الشوكي قد يساعد على الوقاية منه أو خفض فرص الإصابة به.

كما يحتوي التين الشوكي على كمية عالية نسبيًا من الكالسيوم، لذا فإن تناوله بانتظام قد يساعد على تقوية العظام والأسنان.