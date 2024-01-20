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عدن - ياسمين التهامي - القرنفل على الريق يحمي من الإصابة بالكبد الدهني ويقوي المناعة ويعزز صحة القلب ومضاد للأكسدة وفائدة أخرى لا تخطر على بال (طريقة التحضير)

للقرنفل العديد من الفوائد الصحية المختلفة، لكن ماذا تعرف عن فوائد القرنفل على الريق؟ وهل تختلف عن فوائده عند تناوله في أي وقت من اليوم؟

ما في فوائد القرنفل على الريق؟

تتمثل فوائد القرنفل على الريق المحتملة في أنه يساعد في خفض خطر الالتهابات ؛ ويساعد استخدام القرنفل في خفض خطر الإصابة بالالتهاباتآآآ بسبب المواد الموجودة فيه والتي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات ومن أهمها مادة اليوجينول (Eugenol).

ووجدت أدلة علمية مختلفة أن مادة اليوجينول تساعد في التقليل من ردة الفعل الالتهابية للجسم مما يقلل من خطر الإصابة بالتهابات المفاصل، كما يساعد في إدارة أعراضه في حال الإصابة به.

كما يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة كما ذكرنا فإن القرنفل يحتوي على العديد من المواد والتي لها دور كمضادات للأكسدة، وهذا يعني أنها تعمل على التقليل من مشكلة الإجهاد ألتأكسدي الناتجة عن تراكم الجذور الحرة في الجسم.

تراكم الجذور الحرة وارتفاع مستوياتها من شأنه أن يرفع من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ومن بينها أمراض القلب، والسكري، والسرطان.

ويقلل القرنفل من مشكلة تقرحات المعدة ؛ كما يقوم العديد من الأشخاص باستخدام القرنفل من أجل التقليل من مشكلة تقرحات المعدة، حيث تعود فائدة القرنفل في ذلك من خلال دوره في زيادة سماكة المخاط الذي يحمي جدار المعدة، مما يقلل من مشكلة التقرحات.

ويستخدم القرنفل أيضا يزيد من عمل وكفاءة الكبد ؛ وتشمل فوائد القرنفل على الريق وفي أي وقت تعزيز عمل وصحة الكبد ووظائفه.

وتعمل المواد الموجودة فيه وخاصة مادة اليوجينول على التقليل من علامات الإصابة بالكبد الدهني وتشمع الكبد، كما أنها تساعد في تحسين وظائف الكبد بشكل عام.

كما يحسن صحة الفم والأسنان..و هذه الفائدة تعد من أكثر الفوائد الصحية المرتبطة بالقرنفل شيوعًا، حيث استخدم القرنفل منذ القدم من أجل تحسين صحة الفم والأسنان.

ويعتقد أن استخدام القرنفل من شأنه أن يقلل من مشكلة تسوس الأسنان والبكتيريا الضارة الموجودة في الفم، كما أنه يساعد في التخلص من رائحة النفس الكريهة وتراكم البلاك على الأسنان.

يساعد القرنفل أيضا في تقوية صحة الجهاز الهضمي ؛ إلى جانب دوره في التقليل من مشكلة تقرحات المعدة، فإنه يعمل على تقوية صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

من الممكن استخدام القرنفل لتعزيز عملية الهضم والتقليل من تهيج المعدة والأمعاء، كما من الممكن استخدام القرنفل المقلي تحديدًا من أجل التخلص من القيء.

و يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا حيث يحتوي القرنفل على مواد ومركبات مختلفة لها خصائص مضادة للبكتيريا، هذا يعني أن استخدام القرنفل يساعد في محاربة الإصابة بالأمراض البكتيرية المختلفة.

والقرنفل أيضا يعزز المناعة ويقويها فهل تعلم أن استخدام القرنفل المجفف من شأنه أن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي ووظائفه في محاربة الأمراض

يعمل القرنفل على زيادة مستويات وعدد كريات الدم البيضاء بالتالي تحسين ردة فعل الجهاز التحسسية.

كيف يمكن استخدام القرنفل على الريق؟

من الممكن استخدام القرنفل بعدة طرق سواء على شكل الأزهار المجففة أو القرنفل المطحون، كما تستطيع تحضير شاي القرنفل ؛ من خلال طحن ملعقة كبيرة من القرنفل ؛ ثم إضافة القرنفل المطحون إلى الماء المغلي واتركه لمدة 3-4 دقائق، ثم تتم تصفية القرنفل واشرب المشروب ساخنًا.

الآثار الجانبية المرتبطة بالقرنفل

إلى جانب فوائد القرنفل على الريق المحتملة، فإنه من المهم معرفة الآثار الجانبية المرتبطة باستخدامه، وهي أن القرنفل يتفاعل مع بعض الأدوية المتناولة، مثل الوارفارين (Warfarin)، وبالتالي عليك تجنب تناوله في حال كنت تتناول هذا الدواء.



يسبب استخدام القرنفل انخفاض مستويات السكر في الدم، الأمر الذي يعد مقلقًا للأشخاص المصابين بمرض السكري.



أيض يسبب استخدام زيت القرنفل النقي التسمم أو الإصابة بمشكلات، مثل: الدوار والغيبوبة، لأن مستوى مادة اليوجينول فيه تكون مرتفعة للغاية.



ويسبب استخدام القرنفل أو زيت القرنفل على البشرة ردة فعل تحسسيه.



ترفع فرص الإصابة بالنزيف في حال الإفراط في تناول القرنفل.

المصدر: الأهرام