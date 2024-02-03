شكرا لقرائتكم خبر 30 وحدة معمارية في بركة العشار الأثرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد بركة العشار الأثرية من أضخم المواقع التاريخية المهمة، وإحدى المحطات الرئيسة على طريق «درب زبيدة» الشهير، وتقع في وسط الكثبان الرملية بقلب صحراء النفود الكبير على بعد 60 كلم جنوب قرية لينة التاريخية، بمنطقة الحدود الشمالية.

ورصد بها 30 وحدة معمارية ذات وظائف متعددة تخدم الحجاج، بمسافة تصل إلى 3 كلم وعرض يزيد على 500 متر، وعبارة عن بقايا قصور ومنازل وأسواق، وبركة مستطيلة بمساحة تصل إلى نحو 65 في 51 م، وعمق نحو 5 م، وتعد أبرز موارد المياه فيها «بركة الخالصية، بركة المهدية، وبركة المتوكل».

وهي محفورة بين الحزوم، ولها مصاف عدة، ويسحب لها الماء من على بعد أكثر من 7 كلم من خلال توجيه الشعبان والحزوم عليها، وهي مدرجة لتسهيل عملية النزول إلى الماء، وتعد من أجمل البرك على درب زبيدة.