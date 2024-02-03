منصة لجذب الأفكار المبتكرة في مجال التطوير الدفاعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد الهيئة العامة للتطوير الدفاعي «جاد» لإطلاق منصة موجهة لجميع المبتكرين والمبدعين والمهتمين بأنشطة البحث والتطوير والابتكار في المجالات التقنية والأنظمة الدفاعية.

وتهدف المنصة إلى تحويل الأفكار لخدمات ومنتجات ابتكارية، وجذب المواهب والمبتكرين للإسهام في التطوير الدفاعي ورفع جاهزية قطاع الأمن والدفاع.

واكملت الهيئة استعداداتها للمشاركة في «معرض الدفاع العالمي 2024» في نسخته الثانية التي ستقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات شمال العاصمة الرياض.

وتتزامن المشاركة في المعرض مع إطلاق منصة «جاد» الموجهة لجميع المبتكرين والمبدعين والمهتمين بأنشطة البحث والتطوير والابتكار في المجالات التقنية والأنظمة الدفاعية، وتهدف المنصة إلى تحويل الأفكار لخدمات ومنتجات ابتكارية، وجذب المواهب والمبتكرين للإسهام في التطوير الدفاعي ورفع جاهزية قطاع الأمن والدفاع.

ومن المقرر أن توقع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي «جاد» خلال أيام المعرض 7 عقود مع من شركات ومراكز وطنية فاعلة في مجال البحث والتطوير الدفاعي.

وتستعرض هيئة التطوير الدفاعي في جناحها رحلة تأسيس وعمل الهيئة في المملكة إلى جانب إبراز الدور الريادي للهيئة في مجال البحث والتطوير الدفاعي وما حققته من إنجازات في مواءمة جهود التطوير الدفاعي، بالإضافة إلى مشاركة منسوبي الهيئة في الفعاليات المصاحبة للمعرض كالجلسات الحوارية وجلسات الريادة الفكرية وبرنامج لقاء الحكوميين وبرنامج مواهب المستقبل.

منصة جاد الالكترونية: