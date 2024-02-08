تراند اليوم : "السوق المالية" تعلن إحالة مستثمرين إلى النيابة العامة.. وتكشف عن مخالفاتهم

صحيفة الخليج 365: أعلن مجلس هيئة السوق المالية، إحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة، على إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم أسهم (52) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

وقالت الهيئة عبر بيانا اليوم، أن الإحالة للنيابة العامة جاءت إلحاقا لإعلان هيئة السوق المالية المنشور في 11 أغسطس 2022، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي قامت بها الهيئة، ودراسة التداولات وتحليلها التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكمياتها المتداولة خلال فترات مختلفة تركزت خلال 2020 و2021، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت خلال تلك الفترة عبر محافظهم الاستثمارية، الذين تبين من خلال تداولاتهم استهدافهم التأثير في أسهم الشركات المدرجة.

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.