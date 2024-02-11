فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف بالأكاديمية السعودية اللوجستية

وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن، موضحة أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية في القطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة تاسعة لهذا المسار يتلقى المتدربين فيها مجموعة من المهارات والمعارف.
ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة التاسعة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني ويستمر التسجيل حتى 14 شعبان 1445هـ الموافق 24 فبراير 2024، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 12 شوال 1445هـ الموافق 21 أبريل 2024م، ستكون الدراسة حضوريًا في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.
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