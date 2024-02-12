انت الان تتابع موسم الرياض يعلن بدء التسجيل في مزاد السيارات العالمي Seven concours 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 9:17 مساءً

أعلن موسم الرياض بدء التسجيل بمعرض Seven concours 2024، أضخم حدث لعشاق السيارات الرياضية والنادرة بالشرق الأسط، الذي يقام ضمن فعاليات الموسم. ويمكن المشاركة في المعرض من خلال الرابط: https://www.sevencarlounge.com/ . وبمشاركة أعرق مصانع السيارات، يعد المعرض أحد أبرز الأحداث التي تضع العاصمة الرياض ضمن خارطة المدن المنظمة لمعارض السيارات العالمية، كما يتيح للزوار مشاهدة أكثر السيارات قيمة على مستوى العالم. ويجمع المعرض الذي يقام خلال الفترة 1 - 7 مارس المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض، أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم في مكان واحد؛ إذ يضم سيارات رياضية نادرة، وأخرى كلاسيكية معدلة، إضافة إلى أنواع سيارات تدخل المملكة لأول مرة، وسط مشاركة عمالقة العالم في تصميم وصناعة السيارات. ويقدم معرض Seven concours 2024 للسيارات فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، كما يتيح موسم الرياض لزواره مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة من مهرجانات ومعارض وحفلات ومسرحيات وألعاب وتسوق.

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