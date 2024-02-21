تراند اليوم : شاهد.. إطلالة التيك توكر سارة مهند للاحتفال بيوم التأسيس.. وتعلق: " في زواجي بلبس كذا لأنه مرة فخم"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، إطلالة التيك توكر سارة مهند، للاحتفال بيوم التأسيس.
وأظهر الفيديو سارة مهند، وهي ترتدي الزي التراثي لأهل المدينة.
وقالت سارة خلال الفيديو: " أفكر في زواجي بلبس كذا، لأنه مرة فخم".
والجدير بالذكر يتم الاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير كل عام.
محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
– الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء
– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع