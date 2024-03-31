مهرجان ليالي رمضان يحاكي الماضي بأبعاد هويته وأصالة مجتمعه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون أمس الأول النسخة الثالثة من فعالية مهرجان «ليالي رمضان»، حيث لاقى حضورا مجتمعيا كبيرا، حاكوا به الماضي بأبعاد هويته وتراثه وأصالة مجتمعه، وإبراز ذلك في نوعية الأزياء.

وصاحب المهرجان العديد من الفعاليات، وامتلأت أجواؤها بروحانية الشهر الكريم، واستعراضها للثقافة السعودية بمختلف مناطقها وما تزخر به من جمال وفنون على مدى 9 أيام خلال رمضان المبارك، وذلك في مقر الجمعية بحي المعذر بالرياض.

وتضمنت الفعالية عددا من النشاطات، منها البطولة المجتمعية الثالثة لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، واحتفاء اليوم العالمي للمسرح بمشاركة رواد المسرح والتمثيل، وفعالية ألعاب الارتجال، إضافة إلى لقاء «تعلم الشطرنج من الصفر» الذي أقامته بالتعاون مع بون تيكس للشطرنج، وورشة «التعريف بمكونات الطين السائل السعودي» بالتعاون مع الجمعية السعودية للخزف؛ وغيرها من الأنشطة التي تنمي روح الإبداع والابتكار لدى الأطفال والزوار، وتضفي عليهم حيوية الشهر الكريم وأفراحه.

وخصصت مساحة في المهرجان للمشاركين من الهواة على مستوى الفنون التشكيلية والعروض المختلفة، ومساحة للجمعية السعودية للخزف، إضافة إلى أركان المناطق السعودية التي تستعرض هوية المنطقة وثقافتها.

المهرجان شمل: