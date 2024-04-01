شكرا لمتابعة خبر عن الطفل تركي يروي تفاصيل نجاته من الحادث ووفاة والدته وأخواته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الطفل تركي خلال مقطع مرئي يروي تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له بحي العروبة بمنطقة الدمام، ووفاة والدته وأخواته.

وجاء الطفل خلال المقطع مؤكدًا أن والدته أتت لاصطحابه هو وأخواته من المدرسة، وعند التحويلة، أتت شاحنة ضخمة واصطدمت بسيارة والدته، لتسقط السيارة داخل حفرة.

وعقب والد تركي، مؤكدًا أنه جاءت إليه سيدة تخبره ان زوجته وأبناؤه تعرضوا لحادث مروع، ليكمل بعد ذلك أنه ذهب مسرعًا، ليجد السيارة واقعة في حفره، ولم يستطع النزول وإخراجهم.

وتابع أن زوجته وبناته توفوا على الفور، ولم ينجو سوى ابنه تركي، مؤكدًا أنه تبين بعد ذلك أن الشاحنة لم تكن تسير في اتجاها الصحيح، كما أنها كانت تسير بسرعة عالية.