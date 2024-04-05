تراند اليوم : "جبناها طرق طرق"… شاهد .. احتفال طفل كويتي بفوز خاله "بدر العنزي" المرشح في انتخابات مجلس الأمة

وقال الطفل في مقر المرشح بدر نشمي : "اسمي ضاري، وبدر نشمي يصير خالي وجبناها طرق طرق طرق طرق".

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو احتفال طفل كويتي بفوز المرشح بدر نشمي العنزي في انتخابات مجلس الأمة 2024.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.