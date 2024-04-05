تراند اليوم : "جبناها طرق طرق"… شاهد .. احتفال طفل كويتي بفوز خاله "بدر العنزي" المرشح في انتخابات مجلس الأمة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو احتفال طفل كويتي بفوز المرشح بدر نشمي العنزي في انتخابات مجلس الأمة 2024.
وقال الطفل في مقر المرشح بدر نشمي : "اسمي ضاري، وبدر نشمي يصير خالي وجبناها طرق طرق طرق طرق".
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو احتفال طفل كويتي بفوز المرشح بدر نشمي العنزي في انتخابات مجلس الأمة 2024.
وقال الطفل في مقر المرشح بدر نشمي : "اسمي ضاري، وبدر نشمي يصير خالي وجبناها طرق طرق طرق طرق".
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.