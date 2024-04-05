شكرا لمتابعة خبر عن استثمرت أموالها في عمارة ومنيت بخسارة كبيرة.. كيف تكون الزكاة؟ السبر يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر على سؤال سيدة استثمرت أموالها في عمارة ومنيت بخسارة كبيرة، كيف تكون الزكاة.

وقال السبر أنه إذا حددت نية البيع للعمارة، ومر سنة على النية، فعليها أن تزكى بعروض التجارة.

وأضاف السبر بأنها إذا كانت راغبة في تأجير العمارة وليس المقصد في الاستثمار غير البيع والشراء، فيجب عليها أن تزكى من مال الإيجار التي تقبضه.