تراند اليوم : دراسة تفجر مفاجأة بشأن مسكن آلام شائع قد يلحق ضرراً بالقلب

صحيفة الخليج 365: حذرت دراسة حديثة من تناول جرعات من مسكن الباراسيتامول، مشيرة إلى أنه قد تؤثر على صحة القلب.

ووفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية، فقد وجد باحثون أمريكيون أن تناول مسكن الألم، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين، أدى إلى تغيير البروتينات في أنسجة القلب لدى الفئران.

وأعطى فريق من الباحثين مجموعة من الفئران ماء عاديا، في حين تم إعطاء مجموعة أخرى ماء يحتوي على ما يعادل 500 ملغ يوميا من الباراسيتامول لدى الإنسان البالغ.

وبعد سبعة أيام، أظهرت الفئران التي أعطيت الباراسيتامول تغيرات كبيرة في مستويات البروتينات المرتبطة بالمسارات البيوكيميائية المشاركة في مجموعة من الوظائف.

وقال الباحثون إن استخدام جرعات متوسطة إلى عالية على المدى الطويل يمكن أن يسبب مشاكل في القلب نتيجة للإجهاد التأكسدي أو تراكم السموم التي يتم إنتاجها أثناء تحلل الباراسيتامول.