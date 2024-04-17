تراند اليوم : طبيب يحذر الرجال من تناول الفياجرا دون الحاجة إليها.. ويكشف عن 4 أضرار

صحيفة الخليج 365: حذر رايفتي بول، طبيب المسالك البولية في "كليفلاند كلينك"، من تناول أقراص الفياغرا بغرض المتعة ودون الحاجة إليها طبيا.

وأشار إلى أن من أهم الأسباب التي تستدعي ضرورة عدم تناول الفياغرا دون الحاجة إليها:

1- تتفاعل بشكل خطير مع أدوية أخرى

يمكن أن تخفض ضغط الدم لدى المستخدمين. لذا، إذا كنت تتناول أدوية أخرى تُحدث الأثر الصحي نفسه، فقد يكون ذلك مهددا للحياة.

2- المعاناة من انتصاب طويل ومؤلم

يمكن أن يؤدي تناول الفياغرا بشكل منتظم إلى المعاناة من أثر جانبي يعرف بـ"الانتصاب الطويل أو المؤلم" في حالات نادرة، وقد يؤدي إلى تلف العضو الذكري بشكل دائم.

3- قد لا تتمكن من ممارسة الجنس بدون "الحبة الزرقاء"

إذا كنت تتناول الفياغرا بشكل روتيني قبل ممارسة الجنس، فقد تبدأ في القلق من أنك لن تكون قادرا على ذلك بدون العقار، مما يؤثر سلبا على نفسيتك.

4- عدم معرفة ما يحتويه العقار

إذا كنت تشتري عقار الفياغرا عبر الإنترنت، فلا يمكنك دائما الوثوق بالمصدر. وقد تختلف المكونات الموجودة في العقار من علبة إلى أخرى