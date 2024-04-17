اتصالات هاتفية بين ولي العهد وأمير قطر ورئيس الإمارات لبحث التصعيد العسكري في المنطقة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. تم خلال الاتصال مناقشة التطورات الأخيرة في غزة والمنطقة المحيطة بها، والتصعيد العسكري الذي حدث وتأثيره على الأمن والاستقرار. تم التأكيد على أهمية بذل جميع الجهود لتجنب تصعيد الأوضاع في المنطقة والحفاظ على السلام.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى ولي العهد اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تم خلال الاتصال بحث تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة تأثيره على الأمن والاستقرار. تم التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لمنع تفاقم الأوضاع وتجنب مخاطر الحروب في المنطقة.