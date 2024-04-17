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تراند اليوم : الكشف عن 3 أطعمة تساعد النساء في سن اليأس على إنقاص الوزن

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صحيفة الخليج 365: كشف الصيدلي عباس كناني، عن أفضل العادات التي ينبغي على النساء اتباعها لخسارة الوزن في سن اليأس.

وقال عباس إن "تناول نظام غذائي مغذ لا يقل أهمية عن ممارسة "، موصيا بضرورة تناول 3 أطعمة، وهي: الحبوب الكاملة، والفاكهة، والخضروات.

وتشمل أمثلة الحبوب الكاملة: الخبز والمعكرونة من القمح الكامل والأرز البني والبري، وفق صحيفة "إكسبريس".

وصنفت مؤسسة القلب البريطانية التمارين التي ترفع معدل ضربات القلب، مثل المشي والرقص والجري والسباحة وحتى الأعمال المنزلية، بأنها أفضل طريقة لفقدان دهون البطن ودهون الجسم بشكل عام.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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