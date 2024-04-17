شكرا لقرائتكم خبر عن ريف السعودية: 140 مليون ريال دعم قطاع العسل وتحقيق 3 آلاف طن والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح البرنامج، أن كمية إنتاج العسل في المملكة بلغت العام الماضي (3120) طن في السنة، محققة زيادة بنسبة (41%) عن عام 2021م، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج (7500) طن في السنة بحلول عام 2026م. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) حجم الإنتاج وصل إلى 1485 طن في 2023.. "#ريف_السعودية" يدعم قطاع #البن بـ61 مليون ريال



للتفاصيل | https://t.co/Q4Ghu1jIBK#اليوم@ReefSaudi pic.twitter.com/z0IeAdnEVs — صحيفة اليوم (@alyaum) April 4, 2024 الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن وصول إجمالي الدعم المقدّم لقطاع العسل منذ عام 2020م وحتى الآن، إلى 140 مليون ريال، استفاد منها 10,584 مستفيدًا في كافة مناطق المملكة الريفية، مبينًا أن مناطق عسير، وحائل، ومكة المكرمة، والباحة؛ هي أكثر المناطق التي استفادت من دعم البرنامج.وأوضح البرنامج، أن كمية إنتاج العسل في المملكة بلغت العام الماضي (3120) طن في السنة، محققة زيادة بنسبة (41%) عن عام 2021م، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج (7500) طن في السنة بحلول عام 2026م. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

المشاريع الحيوية في قطاع العسل



وأكد "ريف السعودية" دعمه لعدد من المشاريع الحيوية في قطاع العسل، بهدف زيادة الطوائف المحلية من النحل؛ للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإرشاد للنحالين في المناطق الريفية؛ للحفاظ على الثروة النحلية في المملكة وحمايتها من الأمراض والآفات، مشيرًا إلى أبرز تلك المشاريع المنفذة، ومنها، مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل، وإنتاج الطرود، وذلك في كلٍ من، حائل، نجران، جازان، المدينة المنورة، تبوك، والطائف. بالإضافة إلى مشروع توريد 3 مختبرات متنقلة؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وتوريد 4 عيادات متنقلة مع تجهيزاتها؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل (مرحلة 2)، إلى جانب توريد أدوات النحالة الحديثة، لنشر تقنياتها لدى النحالين، وتشغيل العيادات المتنقلة، لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل.

يُذكر أن برنامج "ريف السعودية يسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة، من خلال تنمية المجتمعات الريفية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز قدراتهم الزراعية.