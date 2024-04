ريف السعودية: 140 مليون ريال دعم قطاع العسل وتحقيق 3 آلاف طن

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن وصول إجمالي الدعم المقدّم لقطاع العسل منذ عام 2020م وحتى الآن، إلى 140 مليون ريال، استفاد منها 10,584 مستفيدًا في كافة مناطق المملكة الريفية، مبينًا أن مناطق عسير، وحائل، ومكة المكرمة، والباحة؛ هي أكثر المناطق التي استفادت من دعم البرنامج.وأوضح البرنامج، أن كمية إنتاج العسل في المملكة بلغت العام الماضي (3120) طن في السنة، محققة زيادة بنسبة (41%) عن عام 2021م، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج (7500) طن في السنة بحلول عام 2026م. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)