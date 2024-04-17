تراند اليوم : شاهد.. امرأة في البرازيل تصطحب عمها المتوفي لمقر عملها لسبب غريب!

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو امرأة في البرازيل، تصطحب جثة إلى مقر عمها بالبنك لمحاولة الحصول على قرض بقيمة 17000 ريال برازيلي، ما يعادل 3215 دولارا. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

التوقيع على المستندات

وظهرت المرأة وهي تحاول رفع رأس الرجل المتوفى أمام الموظفين وتطلب منه التوقيع على المستندات المخصصة للقرض.

فيما كانت رأس الرجل يتمايل ذهابا وإيابا قبل أن تمسك رقبته بيدها اليسرى من الخلف. وقالت له: "وقع هنا وتوقف عن إصابتي بالصداع" لكنها قوبل ذلك بصمت.

الشك في أمرها

وشك الموظفون في أمر السيدة وقال لها أحدهم: "لا أعتقد أن هذا قانوني. فهو لا يبدو بخير. إنه شاحب جداً".

وردت عليه: هو هكذا، ثم خاطبت المتوفي قائلة له: "إن لم تكن على ما يرام، يمكنني اصطحابك إلى المستشفى. هل تريد العودة إلى المستشفى مرة أخرى؟".

وأضافت: "عمي، هل تسمع؟" عليك التوقيع. لا أستطيع التوقيع نيابة عنك".

وسارع الموظفون باستدعاء سيارة الإسعاف والشرطة إلى البنك الواقع في ريو دي جانيرو. وأكد المسعفون أن الرجل البالغ 68 عاماً كان قد توفي قبل ساعات قليلة من نقله للبنك. ولاحقا تم القبض على المرأة.