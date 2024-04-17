تراند اليوم : شاهد .. شخص يكشف مفاجأة بشأن مشهورتان "خليجية وعربية" تشتريان حقائب مقلدة بفواتير مزورة من تايلند

صحيفة الخليج 365: كشف شاب عن مشهورتان "خليجية وعربية" يترددان باستمرار على محل حقائب تقليد في بانكوك بتايلند.

وقال الشاب أنه دخل محل تقليد "حقائب وساعات" وكان في مكان غير متوقع واكتشفوه بالصدفة، وبعد تبادل الأحاديث أخبرهم أصحاب المحل أن هناك فتاتان يشترون من لديهم ويحرصون ععلى الفواتير المزورة.

وتابع : الأولى من جنسية عربية ومعروفة وحتى لها مشاهد كثيرة في السوشال ميديا وتصور أغراضها والماركات ولها مشكلة في دولة أوروبية قبل فترة.

وأضاف: لا تصدقون كل شي بالسوشال ميديا، انصدمت منها لأنها دايما تصور أغراضها، ومشهورة والثانية خليجية بس ما وروني صورتها.