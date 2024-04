شكرا لقرائتكم خبر عن طقس نهاية الأسبوع.. صحو بالشرقية وأمطار رعدية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة في نهاية الأسبوع

طقس المدينة في نهاية الأسبوع

الدمام - شريف احمد - أكدت المنظمة العالمية للأرصاد، أن طقس الدمام اليوم الأربعاء، سيشهد وجود زخات مطر رعدية، إلا أنها توقعت أجواءً صحوة خلال عطلة نهاية الأسبوع.وتشير توقعات الأرصاد العالمية، إلى أن طقس الدمام سيكون مشمس، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت بدرجات حرارة تتراوح بين 30 و34 مئوية. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشارت المنظمة إلى وجود حالة من استقرار الطقس في مكة اليوم، وتكون درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24 درجة، وفي الخميس الجمعة ستكون الأجواء غائمة جزئيًا، بينما يشهد السبت، أمطارًا رعدية.وفي المدينة المنورة ستكون حالة الطقس جيدة اليم، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 34، والصغرى 22 درجة، بينما تشهد المدينة ضبابًا يوم الخميس، وغيوم جزئية يومي الجمعة والسبت، وتتراوح درجة الحرارة بين 35 و37 مئوية.