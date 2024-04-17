752 ملاحظة على المنشآت الصحية بالقطاع العام

سجلت وزارة الصحة 752 ملاحظة بـ151 منشأة صحية للقطاع العام تم تصحيحها في الربع الأول من عام 2023، وسجل اجمالي عدد الملاحظات التي تم تصحيحها بمستشفيات القطاع العام 210 ملاحظة، فيما بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية لمستشفيات القطاع العام والخاص 438 زيارة، في الوقت الذي سجل إجمالي عدد الزيارات للمجمعات الطبية 3916 زيارة، وبلغ إجمالي عدد الزيارات على منشأت المختبرات في القطاع العام 786 زيارة، بينما بلغ إجمالي عدد الزيارات على مراكز الرعاية الأولية بالقطاع العام 2972 زيارة. زيارات تفتيشية للقطاع العام 2023 290 زيارة 190 مستشفى ــ القطاع الخاص الربع الرابع 148 زيارة 148 مستشفي المجمعات الطبية ــــــــــ الربع الأول 1033زيارة 823 مجمعًا ـــــــــــــ الربع الثاني 994 زيارة 824 مجمعًا ـــــــــ الربع الثالث 1065 زيارة 824 مجمعًا ـــــــــ الربع الرابع 824 زيارة 824 مجمعًا زيارات لمختبرات ومراكز اسنان بالقطاع العام - الربع الأول 177 - الربع الثاني 190 - الربع الثالث 208 - الربع الرابع 211 مراكز الرعاية الأولية بالقطاع العام - الربع الأول 869 - الربع الثاني 731 - الربع الثالث 778 - الربع الرابع 594



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