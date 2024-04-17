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752 ملاحظة على المنشآت الصحية بالقطاع العام

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سجلت وزارة الصحة 752 ملاحظة بـ151 منشأة صحية للقطاع العام تم تصحيحها في الربع الأول من عام 2023، وسجل اجمالي عدد الملاحظات التي تم تصحيحها بمستشفيات القطاع العام 210 ملاحظة، فيما بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية لمستشفيات القطاع العام والخاص 438 زيارة، في الوقت الذي سجل إجمالي عدد الزيارات للمجمعات الطبية 3916 زيارة، وبلغ إجمالي عدد الزيارات على منشأت المختبرات في القطاع العام 786 زيارة، بينما بلغ إجمالي عدد الزيارات على مراكز الرعاية الأولية بالقطاع العام 2972 زيارة.

زيارات تفتيشية للقطاع العام 2023

290 زيارة

190 مستشفى

ــ القطاع الخاص الربع الرابع

148 زيارة

148 مستشفي

المجمعات الطبية

ــــــــــ الربع الأول

1033زيارة

823 مجمعًا

ـــــــــــــ الربع الثاني

994 زيارة

824 مجمعًا

ـــــــــ الربع الثالث

1065 زيارة

824 مجمعًا

ـــــــــ الربع الرابع

824 زيارة

824 مجمعًا

زيارات لمختبرات ومراكز اسنان بالقطاع العام

- الربع الأول

177

- الربع الثاني

190

- الربع الثالث

208

- الربع الرابع

211

مراكز الرعاية الأولية بالقطاع العام

- الربع الأول

869

- الربع الثاني

731

- الربع الثالث

778

- الربع الرابع

594


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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