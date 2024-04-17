752 ملاحظة على المنشآت الصحية بالقطاع العام

زيارات تفتيشية للقطاع العام 2023
290 زيارة
190 مستشفى
ــ القطاع الخاص الربع الرابع
148 زيارة
148 مستشفي
المجمعات الطبية
ــــــــــ الربع الأول
1033زيارة
823 مجمعًا
ـــــــــــــ الربع الثاني
994 زيارة
824 مجمعًا
ـــــــــ الربع الثالث
1065 زيارة
824 مجمعًا
ـــــــــ الربع الرابع
824 زيارة
824 مجمعًا
زيارات لمختبرات ومراكز اسنان بالقطاع العام
- الربع الأول
177
- الربع الثاني
190
- الربع الثالث
208
- الربع الرابع
211
مراكز الرعاية الأولية بالقطاع العام
- الربع الأول
869
- الربع الثاني
731
- الربع الثالث
778
- الربع الرابع
594
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