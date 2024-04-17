شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة : عدم توفير الخبز الصامولي و المفرود يعد مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، تطبيق بنود ومجموعات جدول الجزاءات المحدث والمعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والذي يتضمن تسع مجموعات؛ يأتي منها مخالفات البيع العامة، حيث تم تقسيمها إلى 12 نوعاً يترتب عليها تطبيق العقوبة والغرامة المنصوص عليها في الجدول، وبما يسهم في تطوير الأعمال والإجراءات وسلامة المنشآت.

وجاءت أبرز المخالفات الواردة في هذه المجموعة مخالفة الامتناع عن البيع أو الامتناع عن إعطاء فاتورة، ومخالفة عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، وعدم توفير الخبز الصامولي والمفرود، وذلك في المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم (دقيق معان)، وتصل قيمة غرامة هذه المخالفات إلى 1000 ريال حسب تصنيف الأمانة والمنشأة، بالإضافة لمخالفة الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة، وحيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، ومخالفة عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وتصل قيمتها إلى 5000 ريال.

كما تضمنت أبرز المخالفات؛ إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خُصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، حيث تصل غرامتها إلى 10,000 ريال، ومخالفة بطاقة كفاءة الطاقة وأي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة، إضافة إلى زيادة السعر على الأسعار المحددة بقرار من وزير التجارة في السلع التموينية، أو زيادة السعر على الأسعار المحددة بقرار الجهات المختصة التي يتم تحديد غرامتها بناء على الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة 100,000 ريال ولا تقل عن 5000 ريال.