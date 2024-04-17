شكرا لمتابعة خبر عن لقطات من الأعمال الإنشائية في مشروع جدة روز الواقع على طريق الكورنيش .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت لقطات حديثة عن التقدم في الأعمال الإنشائية في مشروع جدة روز الواقع على طريق الكورنيش في ‎جدة.

ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع أكثر من 180 غرفة فندقية فاخرة بالإضافة إلى منتجع صحي ومساحات مكتبية ومطاعم ومتاجر.

كما سيوفر المشروع قاعة اجتماعات واحتفالات، بالإضافة إلى مرافق متكاملة كصالة ألعاب رياضية، ومطاعم، ومتاجر بيع بالتجزئة.