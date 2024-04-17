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لقطات من الأعمال الإنشائية في مشروع جدة روز الواقع على طريق الكورنيش .. صور

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الرياض - علي القحطاني - كشفت لقطات حديثة عن التقدم في الأعمال الإنشائية في مشروع جدة روز الواقع على طريق الكورنيش في ‎جدة.

ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع أكثر من 180 غرفة فندقية فاخرة بالإضافة إلى منتجع صحي ومساحات مكتبية ومطاعم ومتاجر.

كما سيوفر المشروع قاعة اجتماعات واحتفالات، بالإضافة إلى مرافق متكاملة كصالة ألعاب رياضية، ومطاعم، ومتاجر بيع بالتجزئة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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