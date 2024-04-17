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تراند اليوم : "دهسها عمدا بسيارته " .. تنفيذ حكم القتل قصاصا بالمواطن " باسل العتيبي " لقتله مواطنة بالرياض

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صحيفة الخليج 365 - واس : أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / باسل بن سهيل بن سهو العتيبي - سعودي الجنسية -، على قتل / نوير بنت ناجي بن زياد العتيبي - سعودية الجنسية -، وذلك بدهسها عمداً بالسيارة مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / باسل بن سهيل بن سهو العتيبي - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء 8 / 10 / 1445هـ الموافق 17 / 4 / 2024م بمنطقة الرياض.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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