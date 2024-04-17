تراند اليوم : شاهد .. فيل ضخم يهرب من السيرك ويتجول بشوارع بلدة أمريكية وسط اندهاش المارة

ترجمة حصرية : وثق مقطع فيديو لحظة هروب فيل ضخم من السيرك في بلدة بوتي في مونتانا الأمريكية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة الديلي ميل تجول الفيل في الشوارع أمس الثلاثاء.

وتمكن الفيل الكبير، الذي يدعى فيولا، من أداء عملية الهروب من السيرك العالمي، الذي يقوم بجولة في ولاية مونتانا طوال شهر أبريل.

ولم يتمكن السائقون على طول الطريق الرئيسي في بوتي من تصديق ما كانوا يشاهدونه، حيث تمكنوا من رؤية الفيل وهو يمشي على طول الطريق السريع، ويتبعه عن كثب أحد أفراد طاقم السيرك المذعور الذي كان يحمل عصا كبيرة.

وتمكن الفيل من تجنب الاصطدام بأي من السيارات أثناء سيره في الفناء الأمامي لمحطة وقود قريبة قبل أن ينتقل إلى ساحة انتظار السيارات ويمر بالباب الأمامي للكازينو، واندهش المارة من المنظر الغريب وغير المعتاد.

بعد ذلك، تمكن الفيل من دخول حديقة أحد السكان قبل أن يمسكه القائمون عليه أخيرًا، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي مونتانا.