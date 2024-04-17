تراند اليوم : علاء مبارك يرد على مغرد نشر فيديو حول استيلاء شقيقه "جمال" على 75 طن ذهب

علاء مبارك يرد على مغرد نشر فيديو حوصحيفة الخليج 365: علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك ، على مقطع فيديو متداول عن بلاغ سابق قُدّم عام 2014 يتهم شقيقه جمال، بسرقة 75 طنا من الذهب من البنك المركزي المصري.

ونشر أحد المستخدمين فيديو محاكمة جمال مبارك وكتب: "صباح الخير يا برنس (علاء مبارك) اسأل جمال فين الـ75 طن دهب دول؟.. اللي مصطفى بكري قال إنه خدهم من البنك المركزي.. صباح الابتسامة والضحك كمان".

ورد علاء بتغريدة قائلا: "ده نشر قصص وأكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الأستاذ فريد في المحكمة ودي تعتبر نشر أخبار كاذبة دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة أعتقد المادة 80 من قانون العقوبات، بس طبعا على قول الفنان أحمد مكي مدام الأكاذيب والكلام على الأسرة وإن ببلك يبقى سو وات.. الأستاذ درش من صغره وهو معروف صباح الخير..".