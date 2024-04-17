طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخره والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.



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