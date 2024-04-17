تراند اليوم : مذبحة قبل الفجر.. تفاصيل قتل شخصين وإصابة آخر على يد شقيقهم في مصر

صحيفة الخليج 365: شهدت قرية بمحافظة الغربية في مصر، مذبحة قبل صلاة الفجر، بعدما أقدم شاب على قتل اثنين وإصابة آخر من أفراد أسرته.

بداية الواقعة

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية إبيار بدائرة المركز، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر من أسرة واحدة.

وانتقلت قوة أمنية وقوات من الشرطة، واتضح من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المتهم وشقيقة الأكبر واثنين من أبناء شقيقه الأكبر.

واعتدى المتهم على شقيقه الأكبر والمجني عليهم بسكين، أسفر عن مصرع شقيقه وأحد أبنائه وإصابة الآخر، بحسب القاهرة 24.