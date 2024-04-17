تراند اليوم : "خلا بها ولم يدخل بها".. تفاصيل فسخ نكاح عروس بعد مماطلة زوجها في إقامة حفل الزفاف على مدار 3 سنوات

صحيفة الخليج 365: قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، بفسخ نكاح مواطنة من عريسها بعد مكوثها في بيت أهلها طوال 3 سنوات رغم عقد قرانها بمهر 50 ألف ريال.

وفي التفاصيل، يأتي قرار الخلع من الفتاة بعدما أجل عريسها حفل الزواج أكثر من مرة، وذلك رغم تجهيزها للزواج وفستان الفرح، بحسب عكاظ.

برر العريس تأجيله الأخير بأنه ينتظر شقة من "سكني"، ولكن جواهر لم تقبل العذر المتكرر، فقررت المحكمة فسخ عقد النكاح نظراً لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وذلك بعدما تم تحويلهما إلى لجنة الصلح لمحاولة الإصلاح وتقريب وجهة النظر بين العروسين، ولكن العريس لم يحضر لأكثر من مرة، لذلك تمسكت العروس بطلبها وإزالة الضرر الذي لحقها.