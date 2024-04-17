انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بدورتها الـ 44 في صفر القادم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله، تنطلق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مكة المكرمة في شهر صفر القادم لعام 1446هـ، ويشارك فيها متسابقون من مختلف دول العالم، ويبلغ مجموع جوائزها أربعة ملايين ريال.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - على رعايتهما وعنايتهما بكتاب الله الكريم وأهله، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي امتداداً للجهود الكبيرة التي تقدمها هذه البلاد المباركة في خدمة كتاب الله الكريم وتشجيع أبناء المسلمين على التنافس في حفظه وحسن تلاوته وتفسيره.

وأوضح أن الوزارة تتشرف بتنظيم هذه المسابقة التي تحظى بمكانة كبيرة على المستوى الدولي وتبرز دور المملكة الريادي في العناية بالقرآن الكريم وحفظه، ويقام حفلها الختامي في رحاب المسجد الحرام، منوهاً بما حققته المسابقة خلال مسيرتها التي تجاوزت أربعة عقود على المنافسة بين أبناء المسلمين في دول العالم لحفظ القرآن الكريم.

وبين الوزير أن هذه المسابقة تعد من أبرز المسابقات القرآنية العالمية وتحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-. وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على عنايتهما بكتاب الله وخدمة الإسلام والمسلمين.

يذكر أن المرشحين من دول العالم للمنافسة في هذه المسابقة يتنافسون في فروع المسابقة الخمسة، وهي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية "روايةً ودرايةً"، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الرابع: حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

وتبلغ قيمة جوائز المسابقة أربعة ملايين ريال حيث يحصل الفائز الأول في الفرع الأول على 500 ألف ريال والثاني 450 ألف ريال والثالث 400 ألف ريال، ويحصل الأول في الفرع الثاني على 300 ألف ريال والثاني على 275 ألف ريال والثالث على 250 ألف ريال، ويحصل الأول في الفرع الثالث على 200 ألف ريال والثاني على 190 ألف ريال والثالث على 180 ألف ريال والرابع على 170 ألف ريال والخامس 160 ألف ريال، ويحصل الأول في الفرع الرابع على 150 ألف ريال والثاني 140 ألف ريال والثالث 130 ألف ريال والرابع 120 ألف والخامس 110 ألف ريال، ويحصل الأول في الفرع الخامس على 65 ألف ريال والثاني 60 ألف ريال والثالث 55 ألف ريال والرابع 50 ألف ريال والخامس 45 ألف ريال.