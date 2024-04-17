مطارات الرياض وخطوط جنوب الصين الجوية تدشنان مساراً جوياً جديداً

أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ تدشين مسار جوي جديد بالتعاون مع شركة خطوط جنوب الصين الجوية لربط الرياض بالعاصمة الصينية بكين.

جاء ذلك بعد جهود الهيئة العامة للطيران المدني في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني المتمثلة في زيادة الوجهات وعدد المسافرين في مطارات المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة، حيث أعلنت الهيئة مؤخراً التصريح بتشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة (مسافرين - شحن جوي) بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة من وإلى مدن "بكين" و"جوانزو"و"شينزين" والرياض، وذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 4 رحلات (مسافرين/ تجارية) و3 رحلات شحن جوي، ابتداءً من اليوم.

ومن منطلق تظافر الجهود بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة بمنظومة الطيران المدني بالمملكة؛ أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض الأستاذ أيمن أبوعباة أن تدشين المسار الجديد يعكس مدى التزام الشركة بتعزيز جهود الربط الجوي المباشر بين المملكة والصين، وذلك من منطلق حرصها على تمكين المزيد من السيّاح الصينيين من زيارة المملكة بهدف اكتشاف المزيد من الوجهات السياحية الجاذبة، والتعرّف على مكامن الفرص الاستثمارية القائمة، كجزء من إسهام الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار الأستاذ أيمن أبوعباة إلى أن هذا التعاون بين مطارات الرياض وشركة خطوط جنوب الصين الجوية، ما هو إلا ثمرة لجملة من الإنجازات الريادية المستحقة التي حققتها منظومة الطيران المدني بالمملكة، والتي من أبرزها نيل مطار الملك خالد الدولي شهادة الترحيب بالسياح الصينيين (WELCOME CHINESE) في يوليو الماضي؛ ما أسهم في تعزيز فرص نجاح هذا التعاون.

فيما تعد خطوط جنوب الصين الجوية إحدى الشركات التابعة لشركة طيران جنوب الصين القابضة المحدودة المتخصصة في خدمات النقل الجوي، ومقرها مدينة جوانزو؛ حيث تقوم الشركة بتشغيل أكثر من 943 طائرة لنقل المسافرين والبضائع؛ مما يجعل أسطولها الجوي يحتل المرتبة الأولى على صعيد قارة آسيا.