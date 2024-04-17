شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم توجه المدارس الأهلية بعد حجب نتائج الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة التعليم، تعميما للمدارس الأهلية، بعدم حجب نتائج الطلاب المتعثر أولياء أمورهم في سداد الرسوم الدراسية أو حجز شهاداتهم بأي حال من الأحوال.

وصرحت الوزارة، إنها مستمرة في إتاحة نقل بيانات الطلاب المتعثر أولياء أمورهم في سداد الرسوم الدراسية إلكترونيا في نظام “نور” لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى.

وأضافت الوزارة: في حال تعثر ولي أمر الطالب عن سداد الرسوم الدراسية، فيجب ألا يؤثر ذلك على مسيرة الطالب التعليمية، ويمكن حل النزاع الناشئ بين ولي أمر الطالب والمدرسة من خلال الجهات الرسمية المختصة.