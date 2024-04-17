شكرا لمتابعة خبر عن جامعة أم القرى تصدر بيانا بشأن معيدة أخلّت بضوابط الأمانة العلمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت جامعة أم القرى على ما تم تداوله مؤخرًا على منصة إكس بشأن وجود إخلال بضوابط الأمانة العلمية لإحدى المعيدات بالجامعة تتعلق بنشرها لورقة علمية.

وأكدت جامعة أم القرى رفضها أي انتهاك للملكية الفكرية أو إخلال بأخلاقيات البحث العلمي، كما أنها لم تطلع على الورقة العلمية أو تعلم عنها مسبقًا؛ لكون العلاقة بين أوعية النشر والباحثين هي علاقة مباشرة، ولم تُعرض الورقة على اللجان والمجالس العلمية بالجامعة لا قبل النشر ولا بعده.

وأضافت أنها أخذت إفادة المعيدة المعنية، واتضح بأن الورقة العلمية قدمت لجامعة أخرى خلال فترة دراستها لمقررات مرحلة الماجستير، وضمن متطلبات مقرر علمي تدرسه في الجامعة المبتعثة إليها، وقامت بنشرها في إحدى المجلات فيما بعد؛ وقد اعتذرت المعيدة عن هذا التصرف أمام لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، كما قامت بسحب الورقة العلمية من المجلة، مع الاعتذار للباحث الرئيس.

وأكدت جامعة أم القرى على التزامها بتطبيق جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها لتحقيق النزاهة العلمية وستقوم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة مع المعيدة.