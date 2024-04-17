محكمة جدة تفسخ عقد نكاح بعد 3 سنوات بعد تذمر الفتاة من عدم دخول زوجها بها

في قرار مفاجئ، قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بفسخ عقد نكاح مواطنة بعد مرور 3 سنوات على زواجها الرسمي من عريسها، وذلك بناءً على طلب الفتاة.

وفقاً للتفاصيل، كان العريس قد أجل موعد حفل الزفاف أكثر من مرة، على الرغم من جاهزية العروس وحضورها مع فستان الفرح. وعزا العريس آخر تأجيل له إلى انتظاره لشقة من برنامج “سكني” الحكومي، إلا أن الفتاة رفضت هذا العذر المتكرر.

وبعد محاولات لجنة الصلح لإصلاح الأمر وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، قررت المحكمة تلبية طلب الفتاة وفسخ عقد النكاح، مستندة على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، نظراً للأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالعروس جراء التأجيل المتكرر للزواج.