شكرا لمتابعة خبر عن حفل فسخ النكاح .. فتاة تحتفل بفسخ نكاحها من عريس المماطلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفلت الفتاة ذات الـ 24 عامًا جواهر، بفسخ نكاحها من عريسها، الذي كان يماطل في حفل زفافهمها، وذلك بعد 3 سنوات من خطبتهما.

ودعت جواهر صديقاتها وأقاربها للاحتفال بفسخ نكاحها من عريس المماطلة، بعد أن أقرت المحكمة أن الأصح بينهما هو الفصل بينهما دون عوض.

وكانت جواهر قد قدمت دعوى تطالب فيها بفسخ نكاحها، وذلك بسبب ما تعرضت له من ضرر، بعد أن قام عريسها بتأجيل موعد زفافهما أكثر من مرة، لمدة شهرين.

وقدمت الفتاة في الدعوى عدد من المحادثات والرسائل الصوتية بينها وبين عريسها، والتي كان يقرر فيها تأجيل الحفل، بحجة انتظاى سكن من “سكني”، وعندما حاولت التحدث مع أهله، قاموا بحظرها.

وحاولت المحكمة الصلح بين الطرفين عن طريق اجتماع بين وكيل العريس والعروس، لكن أقر وكيل العريس أنه لن يقوم بالزواج حتى يحصل على السكن.

وأوضحت المحامية روان عسيري، إلى أن وزارة العدل ألزمت المحاكم بتطبيق مبدأ المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية في محاولة لتقريب وجهات النظر قدر المستطاع، للوصول إلى قناعة عن تراض من الطرفين إذا تم الانفصال.