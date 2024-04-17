ضبط مخالفة رعي إبل في مواقع محمية محظورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على مقيم مخالف لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لارتكابه مخالفة رعي 47 متنا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين المصرية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.