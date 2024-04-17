شكرا لقرائتكم خبر ضبط مخالفة رعي إبل في مواقع محمية محظورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين المصرية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مخالفة رعي إبل في مواقع محمية محظورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.