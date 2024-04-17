جامعة أم القرى تُدين انتهاك الملكية الفكرية وتتخذ إجراءات صارمة مع معيدة

جامعة أم القرى أصدرت بيانًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصة “إكس” بشأن قيام إحدى المعيدات بنشر ورقة علمية انتهكت فيها ضوابط الأمانة العلمية.
وأكدت الجامعة في بيانها رفضها لأي انتهاك للملكية الفكرية أو إخلال بأخلاقيات البحث العلمي. كما أوضحت أنها لم تكن على علم بهذه الورقة العلمية قبل نشرها، حيث إن العلاقة بين أوعية النشر والباحثين هي علاقة مباشرة ولم تُعرض الورقة على اللجان والمجالس العلمية للجامعة.
وأفادت الجامعة أنها استمعت لإفادة المعيدة المعنية، والتي اتضح منها أنها قدمت الورقة كجزء من متطلبات مقرر علمي أثناء دراستها للماجستير في جامعة أخرى، ثم قامت بنشرها في إحدى المجلات. وقد اعتذرت المعيدة عن هذا التصرف أمام لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، وقامت بسحب الورقة من المجلة والاعتذار للباحث الرئيس.
وأكدت جامعة أم القرى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن مع المعيدة.
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