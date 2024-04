شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، يوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتبدأ الأمطار الساعة 2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء، على العرضيات وأضم وميسان.