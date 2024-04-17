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طقس الخميس.. أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، يوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الأمطار الساعة 2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء، على العرضيات وأضم وميسان. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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