شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، يوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الأمطار الساعة 2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء، على العرضيات وأضم وميسان. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتبدأ الأمطار الساعة 2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء، على العرضيات وأضم وميسان. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #أضم #ميسان— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 17, 2024
للتفاصيل https://t.co/S4mL1MEO6e #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/jCUw3YMiTD