تراند اليوم : الداخلية تعلن بدء تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م بنسبة (50%) .

وأشارت إلى أن القرار يبدأ من اليوم ( الخميس 18/ 04/ 2024م حتى( 18/ 10/ 2024م ).