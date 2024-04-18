شكرا لقرائتكم خبر إزالة 720 طن نفايات منزلية بالخفجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة المنطقة الشرقية 720 طنا من النفايات المنزلية بمشاركة 135 مشرفا وعاملا، ضمن عدد من الأعمال بمحافظة الخفجي خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت أن الأعمال تضمنت النظافة بالواجهة البحرية والحدائق العامة، ودورات المياه العامة، والشوارع الرئيسة والفرعية والساحات، حيث بلغت كمية الكنس الآلي واليدوي والالتقاطات نحو 2330 م3، واستهلاك 600 كيس نفايات سعة 50 جالونا، وتزويد دورات المياه بالواجهة البحرية والحدائق العامة بالمياه واستمرار عملية التنظيف.

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 720 طن نفايات منزلية بالخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.