شكرا لمتابعة خبر عن إزالة حالة تعدِ على شارع بحي العزيزية بمكة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أزالت الجهات المعنية في إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة تعدياً على شارع بحي العزيزية، وأعادت إليه الحركة المرورية.

وجاء ذلك توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

يذكر أن مكة المكرمة شهدت مؤخرا إزالة 4 تعدِيات على مساجد وجوامع المنطقة نفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.