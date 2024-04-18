تراند اليوم : شاهد.. فتاة مصرية تشرب من مياه النيل وتثير الجدل

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة مصرية تشرب من مياه النيل مباشرة.

وأظهر الفيديو، فتاة تجلس داخل مركب تسير وسط مياه النيل في القاهرة، وقامت بتعبئة كوب بالمياه وتناولتها.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل، وقال مغرد: "بالهنا والشفا.. جربت هذه الحركة وأنا في أسوان في مرحلة الجامعة، ما أعذب مياه النيل وكل من يحب مصر".

وأضاف مغرد: "النيل مياهه متجددة وتياره عالي حيل يعني الماي ماشي وبقوة وليس بحيرة مياه راكدة".

فيما كتب مغرد: "مياه غير صالحة للشرب مباشرة، أهلا بالحصوة والمشاكل الصحية".