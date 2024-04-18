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تراند اليوم : تعرف على طريقة سداد المخالفات المرورية المتراكمة عبر منصة إيفاء

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صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي، عبدالله البرقاوي، عن خطوات سداد مجموعة من المخالفات المرورية المشمولة بالبرنامج التحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة، عبر منصة إيفاء.

وأوضح خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، خطوات السداد على النحو التالي:-

- الدخول للمنصة ، اختيار "افراد وأعمال"، الدخول بعد تسجيل رقم الهوية ومطابقة الرمز في تطبيق نفاذ.

- اختيار "البرنامج التحفيزي" من الخيارات.

- تظليل المخالفات المشمولة واختيار ادفع الان، وادخال بيانات البطاقة البنكية والدفع.

وأشار إلى أنه بالإمكان السداد عبر الحساب البنكي للعميل مباشرة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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