تراند اليوم : شاهد .. فيديو لـ"طفلة يمنية " تخزن قات وتثير الاستياء على مواقع التواصل

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة يمنية تخزن القات وترفض الحصول على أموال مقابل أن تخرج القات من فمها.

وأظهر الفيديو طفلة تجلس مع عدد من الرجال، وتمسك القات في يدها، وتضعه في فمها، فيما عرض عليها شخص الحصول على المال مقابل إخراج القات من فمها إلا إنها رفضت وألقت الأموال بعيدا عنها.

وأثار المقطع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ‏وقال مغرد: "إذا هي طفلة بعمر 5-6 سنوات ماذا ستكون بعمر 15-20-40؟.. مشروع ضياع مبكر".

وكتبت مغردة: "الله يلطف بحالها طفلة وش مقعدهاااا مع رجال !!!! وقاعدين يشربوها سم!". وتابع مغرد: "حتى الأطفال يعطوهم قات هذا تعدي على الطفولة".