تراند اليوم : شاهد.. جماهير العين الإماراتي تهتف ضد البليهي "يابكاية"

صحيفة الخليج 365: استفزت جماهير نادي العين الإماراتي لاعب الهلال، علي البليهي، بعد ترديد هتافات "يا بكاية"، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأربعاء.

وظهرت جماهير العين في مدرجات استاد هزاع بن زايد تردد هتافات ضد البليهي "يا بكاية يا بكاية".

وجاء ذلك بعدما صدم البليهي عندما قرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لفريق العين.

الجدير بالذكر أن فريق العين الإماراتي فاز على الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.