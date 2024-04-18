تراند اليوم : بالفيديو .. سياسي إيراني يكشف سر خوف إيران من تدخلها في الدفاع عن غزة

صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ العلوم السياسية "مصدق بور" ، خلال لقاء بقناة " العربية" سبب عدم رد إيران على إسرائيل من أجل القضية الفلسطينية ، كما فعلت في ردها عقب استهداف سفارة طهران في دمشق.

الرد الإيراني

وقال بور : الرد الإيراني واضح وهم يقولون إذا أرادت إسرائيل أن ترد علينا من جديد سنرد عليها في أقل من ثانية .

وتابع: هذه الطائرات التي تم إطلاقها بطيئة ، ولكن لدينا مسيرات بسرعة 600 كيلو متر ، وبالتأكيد إيران لديها صواريخ أسرع من المسيرات .

وأضاف: وأنا شخصيا وكثيرين لا نتمنى أن تكون هناك حروب نتمنى أن يعم الأمن وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه ولا يٌضطهد ولا يقتل بهذه الطريقة الجبانة .

سر عدم رد إيران على إسرائيل في الدفاع عن غزة

وعن علاقة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني برد إيران على إسرائيل عقب استهداف سفارتها ، قال مصدق بور : بكل صراحة إيران لو كانت ردت بهذه الطريقة فيما يتعلق بغزة هذا الشيء كان سيسبب مشاكل في الداخل الإيراني .

وواصل: إيران قدمت كل ما بوسعها للقضية الفلسطينية ولدينا دول عربية أخرى يجب أن يستمروا في هذا المجال سواء المقاومة أو الحل السلمي . ولكن لاحظنا في مجال الحل السلمي وجدنا أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لا عهد لهم لذلك هذه المقاومة نتيجة لذلك .

واستطرد: أما عن استهداف السفارة الوضع أختلف ، فهي بيت إيراني مقدس لكل الإيرانيين .