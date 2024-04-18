تراند اليوم : الرجال جالس يهددني.. بالفيديو: الملحن المغيص يكشف تفاصيل الخلاف الذي حدث بين محمد عبده ومحمد عمر بسبب أغنية

صحيفة الخليج 365: كشف الملحن محمد المغيص، عن تفاصيل الخلاف الذي حدث بين الفنان محمد عبده ومحمد عمر بسبب أغنية "طالبك يا سيدي السماح".

وقال خلال لقاء على قناة "روتانا خليجية":" محمد عمر قال الرجال جالس يهددني، فقلت له يمكن يداعبك ما بتهديد، مشيرا: أغنية "طالبك يا سيدي السماح" اختلقت لي أرضية في منطقة الجنوب.

وزاد: مع عامل الوقت والخبرة اتضح لي من الأشياء المكتسبة أنك كيف تستغلها من خلال طرحك، لافتا: أوراق خضراء لسعد الخريجي غناها محمد عمر ونزلت في شريط خليجي سامري.